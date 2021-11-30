Працівник столичної автомийки викрав і розбив Tesla клієнта (фото)

Зловмисник напідпитку вирішив покататися на чужій автівці Tesla та скоїв ДТП

Столичні поліцейські затримали працівника автомийки за викрадення машини клієнта. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він залишив свій автомобіль Tesla на вулиці Райдужна на автомийці та відійшов на декілька хвилин. Зі слів чоловіка, коли він повернувся, то не зміг знайти свій транспортний засіб. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, а орієнтування автомобіля отримали всі екіпажі патрульної поліції Києва.

Майже одночасно поліцейські отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Визволителів. На місці події правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль Tesla і чоловіка, який був за кермом.

Поліцейські провели тестування правопорушника на вміст алкоголю в організмі, прилад Драгер показав 2.36 проміле. Правоохоронці склали на чоловіка адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, за керування транспортним засобом без документів та у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчо-оперативна група вилучила транспортний засіб для проведення необхідних експертиз, а зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1985 року народження, який пояснив свої дії тим, що хотів покататися містом.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

До слова, нещодавно слідчі поліції Києва повідомили про підозру чоловіку у вчиненні 23 крадіжок з автомобілів.