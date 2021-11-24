17-річний одесит викрав авто і влаштував перегони з поліцією (фото)

За кермом автомобіля перебував 17-річний юнак, у якого не було документів на транспортний засіб

У підлітка не було документів на транспортний засіб

В Одесі 17-річний підліток викрав авто і влаштував у центрі міста перегони з поліцією. Про це повідомила пресслужба Управління патрульної поліції в Одеській області.

«Сьогодні під час патрулювання Приморського району міста увагу патрульних привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Рішельєвській. На вимогу поліцейських зупинити автомобіль, водій не реагував. Більш того, спробував втекти від інспекторів, порушуючи ПДР та створюючи аварійні ситуації», – розповіли в управлінні.

На вулиці Тираспольській патрульні наздогнали втікача. За кермом автомобіля перебував 17-річний юнак, у якого не було документів на транспортний засіб.

Хлопець спробував втекти від інспекторів, створюючи аварійні ситуації

Трохи пізніше патрульні отримали орієнтування з приводу викрадення автомобіля Daewoo, який вони зупинили.

Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Також стали відомі деталі ДТП у Болгарії з десятками жертв.