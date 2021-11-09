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    Молодик викрав у Києві маршрутку та годину катався містом

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    Правоохоронці виявили маршрутку&nbsp;на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі - Молодик викрав у Києві маршрутку та годину катався містом
    Правоохоронці виявили маршрутку на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі
    фото: Нацполіція

    П'яний чоловік не міг пояснити мотиви викрадення маршрутки

    У провулку Карельському в Деснянському районі Києва невідомий заволодів маршрутним автобусом «Богдан». Про це поліції повідомив водій транспортного засобу. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські встановили обставини скоєння злочину та затримали підозрюваного.

    «Ми з’ясували, що перехожий побачив припаркований маршрутний автобус «Богдан» та, поки водій відволікся, сів за кермо та поїхав. Орієнтування відразу передали усім нарядам патрульної поліції, які протягом години на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі виявили та зупинили транспортний засіб», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Євген Статкевич.

    Правоохоронці затримали 29-річного вінничанина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

    За процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.

    Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу викрадачу маршрутки.

    Як повідомлялося, у вересні 22-річний мешканець Житомирщини викрав з парковки на проспекті Миколи Бажана в Києві вантажівку «Газель».

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал громадський транспорт викрадення
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    Молодик викрав у Києві маршрутку та годину катався містом