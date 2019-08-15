Під Києвом поліція затримала молодиків з гранатою (фото)



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Вилучену гранату направлено на експертизу Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження

Під час відпрацювання території села Петропавлівська Борщагівка правоохоронці Києво-Святошинського району зупинили для перевірки документів чотирьох підозрілих осіб. При огляді речей в одного з них виявили гранату і магазин з набоями до автомату Калашникова в кількості 30 штук.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вилучені речові докази направлені на експертизу.

Нагадаємо, 23 липня затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату на центральній площі Фастова. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець із ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у нього гранату. Крім того, під час обшуку оселі затриманого правоохоронці виявили і вилучили в нього наркотичні речовини.

А на початку серпня жителька міста Бровари на вулиці біля паркану свого будинку виявила гранату.