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    Новини

    Під Києвом поліція затримала підпалювача авто (фото)

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    Автомобіль згорів майже вщент - Під Києвом поліція затримала підпалювача авто (фото)
    Автомобіль згорів майже вщент

    Житель Чабанів спалив автомобіль мешканки Вишневого

    У вересні цього року вночі невідома особа здійснила підпал автомобіля Hyundai, що був припаркований поблизу будинку у місті Вишневе. Поліцейські провели скоординовані слідчі-розшукові дії та встановили особу, причетну до злочину.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час досудового розслідування працівники поліції відпрацювали декілька версій скоєння злочину та встановили, що підпал автівки пов'язаний саме із професійною діяльністю потерпілої.

    Оперативники Вишнівського відділення поліції провели комплекс розшукових заходів та встановили, що до підпалу автівки причетний 31-річний житель селища Чабани. Правоохоронці також встановили й автомобіль, на якому пересувається зловмисник.

    За місцем проживання палія працівники поліції провели обшук та вилучили речові докази.

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    Під Києвом поліція затримала підпалювача авто (фото)
    Під Києвом поліція затримала підпалювача авто (фото)
    Під Києвом поліція затримала підпалювача авто (фото)

    Наразі слідчі зібрали достатню доказову базу та за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 ( Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

    Нагадаємо, нещодавно столична поліція затримала молодика, який протягом години підпалив три автомобілі на Печерську.

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