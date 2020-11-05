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    У Києві водійка Skoda влаштувала ДТП із елітним Porsche (відео)

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    ДТП сталося на перехресті - У Києві водійка Skoda влаштувала ДТП із елітним Porsche (відео)
    ДТП сталося на перехресті
    Фото: скріншот відео

    Водійка автомобіля Skoda проігнорувала червоний сигнал світлофора

    Сьогодні, 5 листопада, на перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Skoda здійснила рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Porsche.

    Учасники пригоди не зазнали ушкоджень.

    Патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У водія Volkswagen поліція виявила наркотичні речовини.

    Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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