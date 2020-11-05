У Києві водійка Skoda влаштувала ДТП із елітним Porsche (відео)
Водійка автомобіля Skoda проігнорувала червоний сигнал світлофора
Сьогодні, 5 листопада, на перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Skoda здійснила рух на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Porsche.
Учасники пригоди не зазнали ушкоджень.
Патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Як повідомлялося, 4 листопада на вулиці Чорнобильській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. У водія Volkswagen поліція виявила наркотичні речовини.