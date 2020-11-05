Вночі горів будинок в історичному центрі Києва

Загорання виникло у квартирі багатоповерхівки на Подолі

У ніч на четвер, 5 листопада, сталася пожежа в житловому будинку на вул. Воздвиженській, 60 у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:20.

На місці рятувальники виявили, що пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі 9-поверхового будинку. Горіло сміття та особисті речі на площі 5 кв. м. На момент прибуття рятувальників у помешканні нікого не було. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС

О 02:51 бійці локалізували пожежу, а о 02:55 – ліквідували.

Внаслідок займання вогнем пошкоджені особисті речі, меблі та побутова техніка, закопчені стіни та стеля в кімнаті та в санвузлі.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, 3 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. Полярній, 7 в Оболонському районі столиці: загорання виникло у квартирі, захаращеній непотребом.

У ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.