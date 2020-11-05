Грабував власників дорогих авто: у Києві затримали серійного крадія речей з іномарок

Поліція підозрює молодика у вчинені 12 крадіжок майна з автомобілів

Протягом квітня-жовтня поточного року до чергової частини столичної поліції місцеві мешканці неодноразово зверталися із заявами про викрадення особистих речей з їх автомобілів. Заявники вказували на те, що крадіжки майна відбувалися у нічний час доби.

Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що крадіжки вчинялися шляхом розбиття скла, переважно у нових дорогих марках автомобілів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативники підрозділу вивчили відеозаписи камер спостереження, а також проаналізували характер і спосіб правопорушень та встановили і затримали підозрюваного.

«Ним виявився 22-річний мешканець столиці. Чоловік відслідковував власників дорогих іномарок, які залишали автомобілі без нагляду, та викрадав звідти речі: магнітоли, ноутбуки, електричні інструмент та самокати, гіроскутери, гроші та інше коштовне майно. Викрадені речі він здавав до місцевих ломбардів. Ми вилучили у підозрюваного частину речових доказів та довели його причетність до 12 епізодів злочинної діяльності на території району», - повідомив начальник територіального відділу поліції № 2 по обслуговуванню житлових масивів Позняки та Осокорки Василь Процун.

На підставі зібраних фактів слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та оголосили чоловіку підозру у вчиненні крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

«Крім того, ми встановили причетність фігуранта та його 19-річного знайомого до вчинення крадіжки мотоцикла. Тож хлопцям також оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України», - додав начальник відділу поліції.

В рамках проведення досудового розслідування правоохоронці встановлюють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних правопорушень на території Києва.