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    Грабував власників дорогих авто: у Києві затримали серійного крадія речей з іномарок

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    Крадіжки вчинялися шляхом розбиття скла в автівках - Грабував власників дорогих авто: у Києві затримали серійного крадія речей з іномарок
    Крадіжки вчинялися шляхом розбиття скла в автівках
    Фото: Нацполіція

    Поліція підозрює молодика у вчинені 12 крадіжок майна з автомобілів

    Протягом квітня-жовтня поточного року до чергової частини столичної поліції місцеві мешканці неодноразово зверталися із заявами про викрадення особистих речей з їх автомобілів. Заявники вказували на те, що крадіжки майна відбувалися у нічний час доби.

    Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що крадіжки вчинялися шляхом розбиття скла, переважно у нових дорогих марках автомобілів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Оперативники підрозділу вивчили відеозаписи камер спостереження, а також проаналізували характер і спосіб правопорушень та встановили і затримали підозрюваного.

    «Ним виявився 22-річний мешканець столиці. Чоловік відслідковував власників дорогих іномарок, які залишали автомобілі без нагляду, та викрадав звідти речі: магнітоли, ноутбуки, електричні інструмент та самокати, гіроскутери, гроші та інше коштовне майно. Викрадені речі він здавав до місцевих ломбардів. Ми вилучили у підозрюваного частину речових доказів та довели його причетність до 12 епізодів злочинної діяльності на території району», - повідомив начальник територіального відділу поліції № 2 по обслуговуванню житлових масивів Позняки та Осокорки Василь Процун.

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    Грабував власників дорогих авто: у Києві затримали серійного крадія речей з іномарок
    Грабував власників дорогих авто: у Києві затримали серійного крадія речей з іномарок
    Грабував власників дорогих авто: у Києві затримали серійного крадія речей з іномарок
    Грабував власників дорогих авто: у Києві затримали серійного крадія речей з іномарок

    На підставі зібраних фактів слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та оголосили чоловіку підозру у вчиненні крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

    «Крім того, ми встановили причетність фігуранта та його 19-річного знайомого до вчинення крадіжки мотоцикла. Тож хлопцям також оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України», - додав начальник відділу поліції.

    В рамках проведення досудового розслідування правоохоронці встановлюють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних правопорушень на території Києва.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування автомобіль злочин
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