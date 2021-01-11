Під Києвом поліція затримала п’яного водія, що скоїв ДТП і втік (фото)

У 24-річного водія Chevrolet Aveo було виявлено алкоголь у крові

У суботу, 9 січня, близько 23 години у місті Бориспіль на вулиці Київський Шлях сталася дорожньо-транспортна пригода. Сталося зіткнення двох авто: Renault Kangoo та Chevrolet Aveo.

Один із учасників пригоди зник з місця події та прямував до Києва. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Інспектори передали орієнтування всім екіпажам на вищезазначений легковик. І вже на 30 км автодороги Київ – Харків патрульні поліцейські зупинили правопорушника. На транспортному засобі були пошкодження заднього крила з правого боку, що характерні для ДТП.

Під час спілкування з 24-річним водієм Chevrolet Aveo, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків чоловік погодився пройти освідування. Результат тесту – 0,89 проміле алкоголю в крові.

На порушника інспектори склали ряд адміністративних матеріалів: за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), за ч. 2 ст. 126 (Керування автомобілем особою, яка не має права керування) КУпАП. Матеріали направили до суду.