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    Під Києвом поліція затримала п’яного водія, що скоїв ДТП і втік (фото)

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    На 30 км автодороги Київ&nbsp;&ndash; Харків патрульні поліцейські зупинили правопорушника - Під Києвом поліція затримала п’яного водія, що скоїв ДТП і втік (фото)
    На 30 км автодороги Київ – Харків патрульні поліцейські зупинили правопорушника
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У 24-річного водія Chevrolet Aveo було виявлено алкоголь у крові

    У суботу, 9 січня, близько 23 години у місті Бориспіль на вулиці Київський Шлях сталася дорожньо-транспортна пригода. Сталося зіткнення двох авто: Renault Kangoo та Chevrolet Aveo.

    Один із учасників пригоди зник з місця події та прямував до Києва. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Інспектори передали орієнтування всім екіпажам на вищезазначений легковик. І вже на 30 км автодороги Київ – Харків патрульні поліцейські зупинили правопорушника. На транспортному засобі були пошкодження заднього крила з правого боку, що характерні для ДТП.

    Під час спілкування з 24-річним водієм Chevrolet Aveo, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків чоловік погодився пройти освідування. Результат тесту – 0,89 проміле алкоголю в крові.

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    Під Києвом поліція затримала п’яного водія, що скоїв ДТП і втік (фото)
    Під Києвом поліція затримала п’яного водія, що скоїв ДТП і втік (фото)

    На порушника інспектори склали ряд адміністративних матеріалів: за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), за ч. 2 ст. 126 (Керування автомобілем особою, яка не має права керування) КУпАП. Матеріали направили до суду.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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