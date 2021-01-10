Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)

Водій вантажівки не встиг загальмувати перед КІА

Водій легковика в лікарні з переломом хребта

Сьогодні, 10 січня, близько 12 години при в'їзді в с. Гоголів Броварського району (Прилуцька траса) трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автівки КІА та вантажівки.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій легкового автомобіля рухався з центру села і на розвилці виїхав на головну трасу, проігнорувавши знак пріоритетності «Дати дорогу». Про це повідомляє «Трибуна-Бровари».

У цей момент головною дорогою з боку Броварів рухалася вантажівка, перед якою і намагався «проскочити» легковик. Водій вантажівки не був готовий до такого маневру КІА і не встиг загальмувати. Уникнути зіткнення не вдалося.

Постраждалого водія КІА 1945 р.н (75 років) у броварську лікарню доправила «швидка», яку викликали свідки ДТП. Водій вантажівки не постраждав.

Як повідомили в броварській лікарні, у потерпілого, мешканця с. Квітневий, – перелом шийного відділу хребта.