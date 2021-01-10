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    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)

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    Водій вантажівки не встиг загальмувати перед КІА - Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)
    Водій вантажівки не встиг загальмувати перед КІА
    Фото: Трибуна-Бровари

    Водій легковика в лікарні з переломом хребта

    Сьогодні, 10 січня, близько 12 години при в'їзді в с. Гоголів Броварського району (Прилуцька траса) трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автівки КІА та вантажівки.

    За попередньою інформацією правоохоронців, водій легкового автомобіля рухався з центру села і на розвилці виїхав на головну трасу, проігнорувавши знак пріоритетності «Дати дорогу». Про це повідомляє «Трибуна-Бровари».

    У цей момент головною дорогою з боку Броварів рухалася вантажівка, перед якою і намагався «проскочити» легковик. Водій вантажівки не був готовий до такого маневру КІА і не встиг загальмувати. Уникнути зіткнення не вдалося.

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    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)
    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)
    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)
    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)
    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)
    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик, що намагався перед нею проскочити (фото)

    Постраждалого водія КІА 1945 р.н (75 років) у броварську лікарню доправила «швидка», яку викликали свідки ДТП. Водій вантажівки не постраждав.

    Як повідомили в броварській лікарні, у потерпілого, мешканця с. Квітневий, – перелом шийного відділу хребта.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль
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