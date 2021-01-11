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    За час різдвяних канікул у Києві сталося понад 300 ДТП

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    5 січня на Гостомельському шосе перекинувся&nbsp;<span>автомобіль Mercedes-Benz&nbsp;</span> - За час різдвяних канікул у Києві сталося понад 300 ДТП
    5 січня на Гостомельському шосе перекинувся автомобіль Mercedes-Benz 
    Фото: ДСНС

    Минулого тижня в Києві сталося вдвічі менше ДТП, ніж за попередній тиждень

    Упродовж минулого тижня, з 4 до 10 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 331 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 646). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі 18 дорожньо-транспортних пригод були з потерпілими (позаминулого тижня – 33).

    Загинула одна людина – пішохід (тижнем раніше – також один летальний випадок).

    Травмовані 20 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня – 34), серед них – один мотоцикліст.

    Сталося 5 наїздів на пішоходів, усі – на пішохідних переходах.

    Дані поліції щодо ДТП у столиці з 4 по 10 січня
    Дані поліції щодо ДТП у столиці з 4 по 10 січня

    Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

    Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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