За час різдвяних канікул у Києві сталося понад 300 ДТП

Минулого тижня в Києві сталося вдвічі менше ДТП, ніж за попередній тиждень

Упродовж минулого тижня, з 4 до 10 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 331 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 646). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У тому числі 18 дорожньо-транспортних пригод були з потерпілими (позаминулого тижня – 33).

Загинула одна людина – пішохід (тижнем раніше – також один летальний випадок).

Травмовані 20 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня – 34), серед них – один мотоцикліст.

Сталося 5 наїздів на пішоходів, усі – на пішохідних переходах.

Дані поліції щодо ДТП у столиці з 4 по 10 січня

Як повідомлялося, 5 січня пізно ввечері на Окружній дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автівок, фури та маршрутного автобуса.

Також 5 січня на Наддніпрянському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох автомобілів.