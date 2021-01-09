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    Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»

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    Постраждала бігла до чоловіка, який працює у швидкій допомозі - Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»
    Постраждала бігла до чоловіка, який працює у швидкій допомозі
    Фото: Первый Городской

    Жінка намагалася передати чоловікові одежу і потрапила у ДТП

    У Кривому Розі водій Hyundai збив жінку, а потім врізався у стовп, передає місцеве видання «Первый городской».

    Машина їхала з боку 173-го кварталу. У цей час жінка переходила вулицю Миколи Світальського у недозволеному місці.

    Водій на Hyundai, уникаючи зіткнення, направив автомобіль на узбіччя. Однак маневр не вдався – легковик збив постраждалу і врізався у стовп.

    Як з'ясувалося, 70-річна жінка бігла до швидкої, щоб віддати тапочки своєму чоловікові. У підсумку сама потрапила до лікарні. Згодом вона померла у лікарні.

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    Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»
    Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»
    Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»
    Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»
    Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»
    Смертельне ДТП: у Кривому Розі водій збив жінку, яка бігла до «швидкої»

    Нагадаємо, що у ДТП, що сталася у Теофіпольському районі Хмельницької області, загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня дитина.

    Теги: ДТП Кривий Ріг водій автомобіль жінка
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