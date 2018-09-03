Під Києвом поліція затримала ґвалтівника



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Зловмисник вже надав правдиві покази і визнав свою вину

В місті Вишгород молодий чоловік у спортивному одязі накинувся на 27-річну жінку, яка прямувала на роботу. Незнайомець схопив дівчину за шию. Погрожуючи вбити, він затягнув потерпілу в кущі, де познущався над нею.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування), а також за ч.1 ст. 153 ККУ.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, поліцейські розшукували зловмисника близько доби та затримали за місцем проживання.

23-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, 2 вересня в Києві за адресою бульвар Шевченка, 1 зґвалтували дівчину.