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    Вночі у Києві зґвалтували дівчину

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    Швидка - Вночі у Києві зґвалтували дівчину
    Фото: kiev.informator.ua
    Швидка

    Все сталося у дворі будинку

    У неділю, 2 вересня, в Києві за адресою бульвар Шевченка, 1 зґвалтували дівчину. Винуватець зник в невідомому напрямку.

    Інцидент трапився близько 5:30.

    За попередньою інформацією, все сталося у дворі будинку. Що стало причиною такого вчинку - невідомо. Підозрюваного розшукують патрульні. Згідно орієнтуванні чоловік приблизно 180 сантиметрів зросту був одягнений в чорну футболку і шорти.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Постраждалу дівчину відвезли в лікарню для огляду лікарів. Подробиці події з'ясовуються.

    Нагадаємо, член міської ради Гааги від ультраправої «Партії Свободи», 53-річна Віллі Ділле наклала на себе руки після зґвалтування

    Джерело: Інформатор

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