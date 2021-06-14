Під Києвом поліція зловила двох п’яних браконьєрів на моторних човнах (фото)

Мешканці Києва та області керували своїми човнами, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння

Працівники сектору водної поліції Бориспільського районного управління поліції спільно з працівниками екологічної інспекції Києва та Київської області задокументували два факти керування водними човнами у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці з‘ясували, що 57-річний житель Обухівського району та 32-річний мешканець столиці у стані алкогольного сп'яніння керували своїми човнами на Канівському водосховищі.

Також поліцейські водної поліції Бориспільщини спільно з працівниками екологічної інспекції на місці події вилучили незаконні знаряддя лову: 2 мисинові сітки та 15 ятерів, про що екологічною інспекцією складено відповідні акти.

Правоохоронці склали на судноводіїв адміністративні матеріали за ч. 5 та ч. 6 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне чоловікам загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці викрили 13 фігурантів злочинної групи, яка вже 10 років здійснювала браконьєрський рибний промисел.