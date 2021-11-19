Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)

До гасіння пожежі залучалися три одиниці техніки ДСНС

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка

18 листопада сталася пожежа в будинку в м. Вишневе. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про сильне задимлення з вікна будинку. До місця виклику було направлено чергові караули двох пожежно-рятувальних частин м. Вишневе. Рятувальники встановили, що горить трикімнатна квартира.

Вогнеборці евакуювали мешканців з п’ятого поверху ланкою газодимозахисної служби.

Зі слів сусідів, у палаючій квартирі знаходився власник. За допомогою спеціального інструменту рятувальники відчинили двері помешкання та виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Рятувальники ліквідували пожежу за годину.

На гасіння залучалось 11 чоловік особового складу ДСНС та три одиниці техніки.

Як повідомлялося, 17 листопада сталася пожежа у житловому будинку в с. Бортники Фастівської територіальної громади. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.