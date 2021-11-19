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    Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)

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    До гасіння пожежі залучалися три одиниці техніки ДСНС - Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)
    До гасіння пожежі залучалися три одиниці техніки ДСНС
    фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка

    18 листопада сталася пожежа в будинку в м. Вишневе. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про сильне задимлення з вікна будинку. До місця виклику було направлено чергові караули двох пожежно-рятувальних частин м. Вишневе. Рятувальники встановили, що горить трикімнатна квартира.

    Вогнеборці евакуювали мешканців з п’ятого поверху ланкою газодимозахисної служби.

    Зі слів сусідів, у палаючій квартирі знаходився власник. За допомогою спеціального інструменту рятувальники відчинили двері помешкання та виявили тіло чоловіка без ознак життя.

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    Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)
    Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)
    Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)
    Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)
    фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу за годину.

    На гасіння залучалось 11 чоловік особового складу ДСНС та три одиниці техніки.

    Як повідомлялося, 17 листопада сталася пожежа у житловому будинку в с. Бортники Фастівської територіальної громади. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники чоловік
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    Під Києвом рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку, є жертва (фото)