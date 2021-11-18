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    Вогонь вирвався з-під капота: у Києві на ходу загорілась автівка (фото, відео)

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    Вогнем пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття - Вогонь вирвався з-під капота: у Києві на ходу загорілась автівка (фото, відео)
    Вогнем пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття
    фото: ДСНС

    Пожежу допомогли приборкати водії інших автомобілів

    У четвер, 18 листопада, сталося загорання автомобіля на проспекті Григоренка в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 8:28.

    На місці вогнеборці встановили, що, пожежа виникла в автомобілі Citroën під час руху. Водій побачив, що з-під капота виривається вогонь, зупинився та викликав на допомогу рятувальників. До приїзду вогнеборців завдяки небайдужим водіям, які зупинялись та гасили пожежу вогнегасниками, вдалось не допустити розповсюдження вогню на весь автомобіль.

    О 8:46 загоряння було повністю ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

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    Вогонь вирвався з-під капота: у Києві на ходу загорілась автівка (фото, відео)
    Вогонь вирвався з-під капота: у Києві на ходу загорілась автівка (фото, відео)
    фото: ДСНС

    На місці події залучалося три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причини та обставини даної події встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 7 листопада на вул. Маршала Тимошенка, 29-Б в Оболонському районі столиці під час руху в автомобілі Kia Sorento виникла пожежа.

    Теги: пожежа Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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    Вогонь вирвався з-під капота: у Києві на ходу загорілась автівка (фото, відео)