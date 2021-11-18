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    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

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    Рятувальники дві години боролися з пожежею в будинку - Під час пожежі на Київщині загинув чоловік
    Рятувальники дві години боролися з пожежею в будинку
    фото: ДСНС

    Причина пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюються

    У середу, 17 листопада, сталася пожежа у житловому будинку в с. Бортники Фастівської територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 21:45.

    На місці рятувальниками було виявлено сильне задимлення в середині житлового будинку.

    Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

    Пожежу було повністю ліквідовано о 23:45.

    На місці виклику працювало чотири чоловіки особового складу та одна одиниця техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.

    10 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники чоловік
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    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік