Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

Рятувальники дві години боролися з пожежею в будинку

Причина пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюються

У середу, 17 листопада, сталася пожежа у житловому будинку в с. Бортники Фастівської територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 21:45.

На місці рятувальниками було виявлено сильне задимлення в середині житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

Пожежу було повністю ліквідовано о 23:45.

На місці виклику працювало чотири чоловіки особового складу та одна одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.

10 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.