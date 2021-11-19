На Полтавщині масштабна пожежа на сміттєзвалищі. Гасять фекаліями (фото)

Дим над Лубнами та навколишніми селами не дає дихати громаді й досі

Оксиди нітрогену та сірки, бензопірен та діоксини три дні поспіль змушені вдихати лубенці

Розпочалася масштабна пожежа на Лубенському міському сміттєзвалищі 16 листопада о 5 ранку. Вогонь охопив близько 1,2 га. На надзвичайну подію виїхали два відділення ДСНС, три одиниці спецтехніки та техніка місцевого КП «Чисте місто».

І хоч вже до 14:00 пожежу було локалізовано, та містечко до того часу потонуло в смозі. Дим над Лубнами та навколишніми селами не дає дихати громаді й досі.

12 рятувальників та комунальники Лубен досі працюють на звалищі позмінно. Фото для «Главком»

Катерина Дідич, лубенка, вислала фото з мобільного та такий коментар: «Вже скоро вечір, а ми так і не змогли вийти надвір. Я проскочила, поки не «накрило». Старенька мама, діти, тварини – всі як на ізоляції. Вікна «задраєні», навіть штори закрила – бо ядучий дим лізе в хату».

Фото свідків події, задимлення на околиці міста. Фото для «Главком»

Лубенець Віктор Мальцев живе на іншому від сміттєзвалища кінці міста, проте розповідає, що смог дістався і їхнього обійстя.

«Страждаємо не лише ми, а й за нами. Села навіть он пишуть в фейсбуці, що задихаються. І нема цьому кінця-краю. Знаємо, як воно тліє, може й на два тижні затягнутися», – скаржиться чоловік.

Сьогодні третій день від початку пожежі, проте ситуація невтішна. Рятувальники позмінно чергують на звалищі, не перестаючи гасити осередки відкритого вогню.

Найгірше, що біля сміттєзвалища немає водогону. Найближче джерело води майже за кілометр. Тож рятувальникам доводиться використовувати рідину з каналізації сусідніх очисних споруд. Фактично пожежу гасять фекаліями.

Смертельно небезпечний для алергіків та астматиків дим накриває місто. Фото для «Главком»

Нагадаємо, 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.

10 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.