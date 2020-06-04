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    Новини

    Під Києвом рятувальники витягли з річки п’яного чоловіка (фото)

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    Рятувальники підняли чоловіка на берег - Під Києвом рятувальники витягли з річки п’яного чоловіка (фото)
    Рятувальники підняли чоловіка на берег
    Фото: ДСНС

    Чоловік упав у воду і не міг самостійно вибратися

    У ніч на четвер, 4 червня, о 00:57 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що у смт Гостомель, міст р. Ірпінь на трасі Ковель - Київ чоловік упав у воду.

    На місце події було направлено особовий склад 36-ї Державної пожежно-рятувальної м. Ірпінь. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю було встановлено, що бідолаха в стані алкогольного сп’яніння впав у річку та не може самостійно вибратись.

    О 01:15 за допомогою рятувальної мотузки та ременя чоловіка 1981 року народження було піднято на берег.

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    Під Києвом рятувальники витягли з річки п’яного чоловіка (фото)
    Під Києвом рятувальники витягли з річки п’яного чоловіка (фото)

    До аварійно-рятувальних робіт залучалися 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

    ДСНС Київщина алкогольне сп'яніння рятувальники річка чоловік
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