Рятувальники перевіряють київські пляжі: за яких умов будуть відкриті місця для купання



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На пляжах повинні бути рятувальні пости Фото: ДСНС

Спеціальна комісія перевіряє комунальні та приватні пляжі Києва

У Києві розпочалися перевірки місць масового відпочинку людей на водних об’єктах аби купальний сезон пройшов безпечно. Перевірки пляжів столиці розпочалися 1 червня і триватимуть до 5 червня включно.

Загалом, у Києві планується відкрити 14 офіційних пляжів, де відпочинок людей має бути безпечним. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Спеціальна комісія, до якої увійшли співробітники столичного управління ДСНС, перевіряє комунальні та приватні пляжі міста, обстежуючи їх на дотримання вимог, серед яких найбільш принциповими залишаються наявність рятувального поста, обладнання, визначення безпечної акваторії купання та інше.

Не менш важливими є наявність відповідної документації та інформаційних стендів та щитів у доступних для відвідувачів місцях.

Рятувальники звертають увагу також і на місця, де купання заборонене, адже тут повинні бути встановлені спеціальні заборонні таблички.

Лише після певних перевірок та отримання акту огляду, що означає готовність пляжу до прийому відпочиваючих, власникам буде дозволено відкрити зону відпочинку та вважати її офіційним місцем для купання.

Як повідомлялося, відкриття столичних пляжів відбудеться тоді, коли температура води у водоймах складе не менше +18 градусів.