Жахлива ДТП на Київщині: фура зім’яла легковик у груду брухту (фото)



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У результаті ДТП від легковика лишилася купа брухту Фото: ДСНС

Водій легкового автомобіля загинув

У середу, 3 червня, на автодорозі Біла Церква – Сквира, поворот на с. Пищики, сталася ДТП за участі автомобіля Opel Astra та вантажівки Volvo. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району в 15:59.

На місце події було направлено рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували потерпілого з понівеченого легковика та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Внаслідок отриманих травм водій легкового автомобіля загинув.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Як повідомлялося, 4 червня вночі на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району сталася серйозна ДТП: позашляховик Lexus на великій швидкості в‘їхав у причіп вантажівки і загорівся.