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    Жахлива ДТП на Київщині: фура зім’яла легковик у груду брухту (фото)

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    У результаті ДТП від легковика лишилася купа брухту - Жахлива ДТП на Київщині: фура зім’яла легковик у груду брухту (фото)
    У результаті ДТП від легковика лишилася купа брухту
    Фото: ДСНС

    Водій легкового автомобіля загинув

    У середу, 3 червня, на автодорозі Біла Церква – Сквира, поворот на с. Пищики, сталася ДТП за участі автомобіля Opel Astra та вантажівки Volvo. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району в 15:59.

    На місце події було направлено рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували потерпілого з понівеченого легковика та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

    Внаслідок отриманих травм водій легкового автомобіля загинув.

    Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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    Жахлива ДТП на Київщині: фура зім’яла легковик у груду брухту (фото)
    Жахлива ДТП на Київщині: фура зім’яла легковик у груду брухту (фото)
    Жахлива ДТП на Київщині: фура зім’яла легковик у груду брухту (фото)
    Жахлива ДТП на Київщині: фура зім’яла легковик у груду брухту (фото)

    Як повідомлялося, 4 червня вночі на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району сталася серйозна ДТП: позашляховик Lexus на великій швидкості в‘їхав у причіп вантажівки і загорівся.

    ДТП ДСНС вантажівки водій Київщина автомобіль рятувальники
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