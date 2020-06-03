Під час пожежі у будинку на Київщині загинув чоловік



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Після пожежі від будинку майже нічого не лишилося Фото: ДСНС

Тіло чоловіка знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі

У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 03:54.

На місце виклику було направлено черговий караул 59-го Державного пожежно-рятувального посту смт Пісківка та 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю було встановлено, що горить частина дерев’яного житлового будинку.

В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.

Пожежу було локалізовано о 04:45, повністю ліквідовано о 06:40.

Внаслідок пожежі вогнем знищено частину житлового будинку, речі та майно, а також пошкоджено покрівлю та перекриття іншої частини будівлі.

На місці події працювали дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі та збитки, завдані вогнем, на даний момент встановлюються.