  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час пожежі у будинку на Київщині загинув чоловік

    • Розсилка
    Після пожежі від будинку майже нічого не лишилося - Під час пожежі у будинку на Київщині загинув чоловік
    Після пожежі від будинку майже нічого не лишилося
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі

    У ніч на середу, 3 червня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Пісківка Бородянського району. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 03:54.

    На місце виклику було направлено черговий караул 59-го Державного пожежно-рятувального посту смт Пісківка та 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю було встановлено, що горить частина дерев’яного житлового будинку.

    В ході проведення розвідки рятувальниками виявлено тіло загиблого громадянина, 1955 року народження.

    Пожежу було локалізовано о 04:45, повністю ліквідовано о 06:40.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено частину житлового будинку, речі та майно, а також пошкоджено покрівлю та перекриття іншої частини будівлі.

    На місці події працювали дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі та збитки, завдані вогнем, на даний момент встановлюються.

    пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ