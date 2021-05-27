Під Києвом стоматологи видалили дитині одночасно 12 зубів без згоди мами

Адвокати родини готують скаргу в Міністерство охорони здоров’я, щоб ініціювати клініко-експертну комісію

У місті Ірпінь під Києвом стоматологи видалили у 9-річної дівчинки 12 молочних зубів. Зробили це, за словами мами, без її згоди і навіть після прохання зачекати із видаленням. Про це повідомляє ТСН.

Через страх Ніки дантистів, батьки знайшли приватну клініку в рідному Ірпені. Там обіцяли видалити зуб безболісно і під загальним наркозом. Щоправда, коли оглядали дівчинку запропонували видалити додатково ще 2 зуби поруч із тим, що болів. Мама поставила підпис на договорі, але не одразу звернула увагу – графа про кількість зубів пропущена.

Далі дитину ввели у наркоз. Мамі знову запропонували видалити, але на цей раз геть усі молочні зуби дитини. Дозволу Надія не дала, відійшла зробити дзвінок іншому лікареві, повернулася і попросила зупинити операцію. Проте, було вже пізно.

Після цього мамі видали рахунок – 13 тисяч гривень.

Співвласники клініки переконують ТСН у протилежному – мама знала про видалення 12 зубів. Кажуть, на консультації пропонували їх вилікувати.

Чи не вважають вони таку операцію, коли дитині одночасно видаляють 12 зубів, складною та травматичною. Лікарі відповідають, що ні. Навпаки вважають, що допомогли дитині. За їхньою версією, зуби були з карієсом і з часом вони все одно б заважали росту постійних.

Стоматолог іншої клініки, якому показали знімки Ніки, зазначив, що без видалених зубів зараз у дівчинки можуть не вирости постійні. «Зубчики не знають куди лізти. Вони лізуть туди де відчувають тиск. І якщо там тиску вже немає – вони будуть лізти куди завгодно», – сказав він.

Після операції мама Ніки теж уже відвідала інших лікарів, які радять тимчасово встановити протези. Паралельно родина найняла адвоката.

«Ми підготували офіційний лист-претензію до стоматологічної клініки. Вони надали відповідь, де вказали, що праві. Наразі ми підготували скаргу в Міністерство охорони здоров’я, для того щоб ініціювати клініко-експертну комісію, яка буде визначати характер порушень і допущених помилок», – розповів адвокат, фахівець з медичного права Кирило Тарковський.

Якщо ж клініка не визнає провину, подаватимуть заяву до суду.

У Ніки ж тим часом уже прорізаються три постійних зуби. Щоправда, до протезу на місці видалених зубів поки що вимушено стоїть спеціальна резинка.

Раніше у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.