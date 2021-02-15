Стоматолог розвіяв популярні міфи про чищення зубів

За словами фахівця, не слід чистити зуби відразу після їжі

Лікар застеріг від регулярного використання соди і інших засобів для відбілювання емалі

Німецький стоматолог Маркус Фелбер розвіяв популярні міфи про чищення зубів, вірячи в які люди можуть нашкодити емалі і здоров'ю порожнини рота. Про це він розповів журналу Focus.

За словами фахівця, не слід чистити зуби відразу після їжі.

Він пояснив, що зубна емаль захищена кислотною оболонкою, яка повинна знову утворитися після прийому їжі. Тому потрібно трохи почекати, оскільки чистка зуба без неї може його пошкодити.

З цієї ж причини лікар рекомендує не намагатися «почистити» зуби, з'ївши яблуко, оскільки фрукт, найімовірніше, пошкодить емаль.

Також не треба використовувати метод чистки від ясен до зубів, оскільки щітка здатна пошкодити слизову. Краще «струшувати» нею наліт, який утворився рухами вправо-вліво.

Крім того, Фелбер застеріг від регулярного використання соди і інших засобів для відбілювання емалі, оскільки вони здатні нашкодити зубам.

При цьому зубною ниткою стоматолог рекомендував користуватися щодня.

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