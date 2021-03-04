Стоматолог, яка побила дитину у Рівному, працювала без ліцензії (документ)

Лікарка Інна Кравчук, якій оголосили підозру через побої дітей, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія

МОЗ звернувся до Державної регуляторної служби для погодження перевірки щодо лікарки з Рівного

Скандал у Рівному через побиття дитини стоматологом набирає обертів. Як з’ясувалося, лікарка Інна Кравчук, якій оголосили підозру через побої дітей, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у відповідь на депутатське звернення народної депутатки від «Європейської солідарності» Яни Зінкевич. В ідповідний документ Зінкевич оприлюднила у Facebook.

«Під час проведення перевірки інформації… було встановлено, що за даними ліцензійного реєстру МОЗ у фізичної особи-підприємця Кравчук І.А. відсутній дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія», – йдеться у листі МОЗ.

Міністерство зазначає, що для підтвердження факту порушення практики необхідно провести позапланову перевірку. Міністерство звернулося до Державної регуляторної служби для погодження цієї перевірки.

Раніше повідомлялося, що лікар-стоматолог з Рівного, яка знущалася й жорстоко била дітей під час прийомів, перестала виходити на зв'язок зі слідчими. Без її згоди, адвокат теж не надає свідчень від імені підзахисної.

Нагадаємо, минулого місяця у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика. Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.