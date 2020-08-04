Під Києвом Toyota влетіла у комплекс вагового контролю (фото)



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Автомобіль врізався у комплекс габаритно-вагового контролю Фото: Центр організації дорожнього руху

В результаті ДТП пошкоджено обладнання комплексу габаритно-вагового контролю транспортних засобів

1 серпня на 7 кілометрі траси Київ – Одеса сталася ДТП, внаслідок якої було пошкоджено комунальне майно столиці, а саме обладнання комплексу габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«Аварія сталася за участі легковика Toyota Avensis, який, як зафіксувала камера відеоспостереження, на великій швидкості врізався у комплекс габаритно-вагового контролю», - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих, однак зазначений комплекс габаритно-вагового контролю наразі не працює, а отже немає можливості контролювати дотримання норм вантажоперевізниками на важливому Одеському напрямку.

Місто зробить усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи комплексу в межах належної процедури.

У Центрі організації дорожнього руху сподіваються, що рішення суду буде винесено оперативно та справедливо, а вартість пошкодженого комунального обладнання буде якнайшвидше стягнута з винуватця аварії.

Як повідомлялося, 2 серпня близько 20 години на Володимирському узвозі на шаленій швидкості перекинувся автомобіль Skoda Fabia.