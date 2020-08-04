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    Новини

    Під Києвом Toyota влетіла у комплекс вагового контролю (фото)

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    Автомобіль&nbsp;врізався у комплекс габаритно-вагового контролю - Під Києвом Toyota влетіла у комплекс вагового контролю (фото)
    Автомобіль врізався у комплекс габаритно-вагового контролю
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    В результаті ДТП пошкоджено обладнання комплексу габаритно-вагового контролю транспортних засобів

    1 серпня на 7 кілометрі траси Київ – Одеса сталася ДТП, внаслідок якої було пошкоджено комунальне майно столиці, а саме обладнання комплексу габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    «Аварія сталася за участі легковика Toyota Avensis, який, як зафіксувала камера відеоспостереження, на великій швидкості врізався у комплекс габаритно-вагового контролю», - йдеться в повідомленні.

    Обійшлося без постраждалих, однак зазначений комплекс габаритно-вагового контролю наразі не працює, а отже немає можливості контролювати дотримання норм вантажоперевізниками на важливому Одеському напрямку.

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    Під Києвом Toyota влетіла у комплекс вагового контролю (фото)
    Під Києвом Toyota влетіла у комплекс вагового контролю (фото)

    Місто зробить усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи комплексу в межах належної процедури.

    У Центрі організації дорожнього руху сподіваються, що рішення суду буде винесено оперативно та справедливо, а вартість пошкодженого комунального обладнання буде якнайшвидше стягнута з винуватця аварії.

    Як повідомлялося, 2 серпня близько 20 години на Володимирському узвозі на шаленій швидкості перекинувся автомобіль Skoda Fabia.

    ДТП Київ автомобіль майно
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