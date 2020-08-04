На Володимирському узвозі на шаленій швидкості перекинулося авто (фото, відео)



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На місці ДТП працювали рятувальники КМДА

Водій автомобіля не впорався з керуванням

2 серпня близько 20 години на Володимирському узвозі перекинувся автомобіль Skoda Fabia.

Водій автівки не впорався з керуванням, після чого автомобіль перекинувся на дах. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Внаслідок ДТП водій отримав травми та був шпиталізований. Крім нього, в салоні автомобіля були ще двоє осіб. Пасажири значних травм не отримали та відмовились від допомоги медиків.

Патрульна поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись ПДР та не відволікатись під час керування транспортними засобами.

Як повідомлялося, 3 серпня на трасі Крюковщина-Тарасівка Київської області сталася ДТП, у результаті якої загинула одна людина, четверо отримали поранення.

2 серпня у страшній аварії під Києвом загинули чотири людини.

Також 2 серпня у Деснянському районі столиці Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer, у салоні якого знаходилася дитина.