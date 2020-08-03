Смертельна аварія під Києвом: у поліції повідомили подробиці ДТП (фото)



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ДТП сталася за участю двох автівок ВАЗ 21061 та Daewoo Lanos Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків і двоє жінок

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди на 55 км автодороги Бориспіль - Маріуполь, де загинуло четверо людей.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Смертельна ДТП трапилась 2 серпня близько 23:20 за участю двох автівок ВАЗ 21061 та Daewoo Lanos.

«У результаті зіткнення 36-річний водій авто ВАЗ, його пасажир, особа якого встановлюється, та дві пасажирки автомобіля Daewoo, 23-х та 29-річного віку, від отриманих травм загинули на місці ДТП. 32-річний водій легковика Daewoo з тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні», - повідомили в поліції.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, співробітники Бориспільського відділу поліції, медики.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі обставини та причини ДТП.

Раніше пресслужба ДСНС повідомила про смертельну ДТП під Києвом.