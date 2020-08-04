Під Києвом знову сталася смертельна ДТП (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після зіткнення пасажир BMW загинув на місці Фото: dtp.kiev.ua

Автомобіль BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу та врізався в Skoda

Увечері в понеділок, 3 серпня, на трасі Крюковщина-Тарасівка Київської області сталася ДТП у результаті якої загинула одна людина, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

Зазначається, що автомобіль BMW, водій якого попередньо перебував під впливом наркотиків, на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу та врізався в автомобіль Skoda.

Після зіткнення пасажир BMW загинув на місці. Також постраждали пасажири автомобіля Skoda – всі вони були госпіталізовані.

Нагадаємо, 2 серпня у страшній аварії під Києвом загинули чотири людини.

Також 2 серпня у Деснянському районі столиці Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer, у салоні якого знаходилася дитина.