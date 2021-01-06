Під Києвом у будівельному вагончику згорів чоловік (фото)

Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації пожежі

У ніч на середу, 6 січня, у м. Бровари сталася пожежа з трагічними наслідками.

Інформація про займання на вул. Київській надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 01:05, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено чергові караули 56 Державної пожежно-рятувальної частини та 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

Рятувальники встановили, що загорання виникло в будівельній мобільній споруді.

Пожежу було локалізовано о 01:25 та повністю ліквідовано о 01:35.

Внаслідок пожежі виявлено загиблого громадянина 1981 року народження. Знищено та пошкоджено внутрішнє оздоблення будівельної мобільної споруди, речі домашнього вжитку.

На місці події працювали 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.