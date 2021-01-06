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    На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка (фото)

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    До ліквідації пожежі було залучено шість одиниць техніки - На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка (фото)
    До ліквідації пожежі було залучено шість одиниць техніки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку

    У вівторок, 5 січня, ввечері сталась пожежа у багатоповерховому житловому будинку на вул. Олександра Мишуги, 2 у Дарницькому районі столиці. О 20:55 до рятувальної служби надійшло повідомлення про чорний дим з вікна. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що горіли речі в одній з кімнат квартири на 8 поверсі.

    Під час ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено трьох мешканців будинку.

    Пожежу на площі 10 кв. м було локалізовано о 21:22, а ліквідовано о 21:43.

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    На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка (фото)
    На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка (фото)
    На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка (фото)
    На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка (фото)

    Після ліквідації пожежі до медиків звернулась мешканка будинку, попередньо в гострому стресовому стані, допомогу надано на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.

    Загиблих і травмованих на пожежі не виявлено.

    До ліквідації було залучено 25 вогнеборців, 6 одиниць техніки, а також Штаб ГУ ДСНС України у Києві.

    Причини пожежі наразі встановлюються.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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