На столичних Осокорках горіла багатоповерхівка (фото)

До ліквідації пожежі було залучено шість одиниць техніки

Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку

У вівторок, 5 січня, ввечері сталась пожежа у багатоповерховому житловому будинку на вул. Олександра Мишуги, 2 у Дарницькому районі столиці. О 20:55 до рятувальної служби надійшло повідомлення про чорний дим з вікна. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що горіли речі в одній з кімнат квартири на 8 поверсі.

Під час ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено трьох мешканців будинку.

Пожежу на площі 10 кв. м було локалізовано о 21:22, а ліквідовано о 21:43.

Після ліквідації пожежі до медиків звернулась мешканка будинку, попередньо в гострому стресовому стані, допомогу надано на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Загиблих і травмованих на пожежі не виявлено.

До ліквідації було залучено 25 вогнеборців, 6 одиниць техніки, а також Штаб ГУ ДСНС України у Києві.

Причини пожежі наразі встановлюються.