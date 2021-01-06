В Івано-Франківську невідомі спалили автомобіль судді
У Франківську палала автівка судді Ольги Бабій
Внаслідок підпалу Nissan Qashqai знищений
В Івано-Франківську судді міського суду Ользі Бабій спалили автомобіль.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Вищої ради правосуддя (ВРП) про втручання у діяльність судді, яке Бабій надіслала голові ВРП Андрію Овсієнку та генпрокурору Ірині Венедіктовій.
«Повідомляю, що 02.01.2021 о 23:56 в м. Івано-Франківську невідома особа, шляхом підпалу, умисно пошкодила автомобіль марки Nissan Qashqai фіолетового кольору, який належить мені на праві власності. Внаслідок підпалу автомобіль знищений», – йдеться у заяві
За інформацією судді Бабій, за фактом події поліція внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину за ст. 194, ч 2 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).
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