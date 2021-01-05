Поліція затримала киянина, що вбив знайомого й підпалив квартиру з тілом (фото, відео)

Затриманий 38-річний раніше судимий за вбивство киянин

Столичні правоохоронці затримали киянина, який під час конфлікту кілька разів вдарив опонента ножем, а потім підпалив квартиру, щоби приховати сліди злочину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, 3 січня ввечері сталася пожежа у багатоповерхівці на проспекті Маяковського, 1В у Деснянському районі столиці. За викликом негайно виїхали наряди поліції слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, рятувальники та медики.

Після того, як рятувальники загасили вогонь, у квартирі виявили труп чоловіка з численними колото-різаними ранами грудної клітини та ніг.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Києва Віктор Нечитайло, правоохоронці одразу встановили особу потерпілого. Ним виявився 33-річний орендатор помешкання, уродженець Львівської області.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій, ми протягом декількох годин встановили, що до події причетний 38-річний раніше судимий за вбивство киянин та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що чоловіки того ж дня познайомилися на вулиці та у квартирі, яку винаймав потерпілий, розпивали спиртні напої. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого гість декілька разів вдарив кухонним ножем опонента. Далі, щоби приховати сліди вчинення злочину, зловмисник підпалив квартиру та втік», - розповів Нечитайло.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 затриманому повідомлено про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цього злочину.