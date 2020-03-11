Під Києвом у маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)
Момент аварії потрапив на відео
Фото: скріншот відео
У результаті ДТП ніхто не постраждав
У вівторок, 10 березня, у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася ДТП за участю маршрутного автобуса.
У маршрутки на ходу відвалилося колесо. Воно покотилося на смугу зустрічного руху і влетіло в інший автобус.
Водій автобуса зупинився відразу після втрати колеса.
Відеозапис цієї ДТП оприлюднено у мережі.
У результаті ДТП ніхто не постраждав, оскільки маршрутка рухалася на невеликій швидкості.
У коментарях під відео повідомляється, що інцидент стався з приміським автобусом маршруту №368 (станція Тарасівка – Залізничний вокзал).
Нагадаємо, 8 березня на вул. Щербаківській у Шевченківському районі Києва у маршрутки на повному ходу відвалилося заднє колесо.