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    Новини

    Під Києвом у маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)

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    Момент аварії потрапив на відео - Під Києвом у маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)
    Момент аварії потрапив на відео
    Фото: скріншот відео

    У результаті ДТП ніхто не постраждав

    У вівторок, 10 березня, у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася ДТП за участю маршрутного автобуса.

    У маршрутки на ходу відвалилося колесо. Воно покотилося на смугу зустрічного руху і влетіло в інший автобус.

    Водій автобуса зупинився відразу після втрати колеса.

    Відеозапис цієї ДТП оприлюднено у мережі.

    У результаті ДТП ніхто не постраждав, оскільки маршрутка рухалася на невеликій швидкості.

    У коментарях під відео повідомляється, що інцидент стався з приміським автобусом маршруту №368 (станція Тарасівка – Залізничний вокзал).

    Нагадаємо, 8 березня на вул. Щербаківській у Шевченківському районі Києва у маршрутки на повному ходу відвалилося заднє колесо.

    ДТП громадський транспорт Київщина
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