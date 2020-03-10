Плачевна статистика з київських доріг: за тиждень сталося понад 900 ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вулиці Братиславський в авто патрульної поліції влетів легковик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Пів сотні ДТП - з постраждалими

За минулий тиждень на столичних дорогах сталося 927 дорожньо-транспортних пригод (для порівняння, позаминулого тижня - 852). Такі дані зафіксувала Патрульна поліція Києва, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

48 аварій були з потерпілими (тижнем раніше - 36).

У ДТП загинула одна людина (позаминулого тижня – два летальних випадки).

Травмовано 55 людей (тижнем раніше - 51), із них двоє - мотоциклістів.

За тиждень відбулося 19 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 12), із них 14 - на пішохідних переходах.





Як повідомляв «Главком», 8 березня у Києві на вулиці Братиславський сталася ДТП: в авто патрульної поліції на великій швидкості влетів легковик.

У ніч на 10 березня на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів BMW X3 і Seat. В результаті зіткнення постраждала одна людина - водій Seat