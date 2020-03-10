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    Плачевна статистика з київських доріг: за тиждень сталося понад 900 ДТП

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    На вулиці Братиславський в авто патрульної поліції влетів легковик - Плачевна статистика з київських доріг: за тиждень сталося понад 900 ДТП
    На вулиці Братиславський в авто патрульної поліції влетів легковик
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Пів сотні ДТП - з постраждалими

    За минулий тиждень на столичних дорогах сталося 927 дорожньо-транспортних пригод (для порівняння, позаминулого тижня - 852). Такі дані зафіксувала Патрульна поліція Києва, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    48 аварій були з потерпілими (тижнем раніше - 36).

    У ДТП загинула одна людина (позаминулого тижня – два летальних випадки).

    Травмовано 55 людей (тижнем раніше - 51), із них двоє - мотоциклістів.

    За тиждень відбулося 19 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 12), із них 14 - на пішохідних переходах.


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    Як повідомляв «Главком», 8 березня у Києві на вулиці Братиславський сталася ДТП: в авто патрульної поліції на великій швидкості влетів легковик.

    У ніч на 10 березня на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів BMW X3 і Seat. В результаті зіткнення постраждала одна людина - водій Seat

    Національна поліція України ДТП Київ статистика водій автомобіль
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