Плачевна статистика з київських доріг: за тиждень сталося понад 900 ДТП
Пів сотні ДТП - з постраждалими
За минулий тиждень на столичних дорогах сталося 927 дорожньо-транспортних пригод (для порівняння, позаминулого тижня - 852). Такі дані зафіксувала Патрульна поліція Києва, повідомляє Центр організації дорожнього руху.
48 аварій були з потерпілими (тижнем раніше - 36).
У ДТП загинула одна людина (позаминулого тижня – два летальних випадки).
Травмовано 55 людей (тижнем раніше - 51), із них двоє - мотоциклістів.
За тиждень відбулося 19 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 12), із них 14 - на пішохідних переходах.
Як повідомляв «Главком», 8 березня у Києві на вулиці Братиславський сталася ДТП: в авто патрульної поліції на великій швидкості влетів легковик.
У ніч на 10 березня на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів BMW X3 і Seat. В результаті зіткнення постраждала одна людина - водій Seat