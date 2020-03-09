На Київщині молодик збив на смерть жінку і втік з місця ДТП



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Смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Одеса Фото: Нацполіція

Поліція Київщини розшукала та затримала водія, який скоїв смертельний наїзд на пішохода

На проїжджій частині траси Київ-Одеса поблизу с. Юрківка громадянин виявив тіло людини і повідомив до поліції.

На місці працювали слідчо-оперативна група Ставищенського відділення поліції, слідчо-оперативна група Слідчого управління поліції в Київській області, криміналісти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

Поліцейські встановили особу загиблої – 33-річна жителька Черкащини. Її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Під час проведення огляду місця загибелі жінки працівники поліції виявили уламки пластику та скла, встановили марку ймовірного автомобіля, причетного до ДТП.

Для встановлення та затримання водія-винуватця на території кількох районів Київщини та сусідньої Черкащини були орієнтовані мобільні наряди поліції.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль Volkswagen Caravelle, причетний до смертельної аварії. Також затримали водія, який ґрунтовано підозрюється у вчинені ДТП. Ним виявився 28-річний житель міста Біла Церква. Його автомобіль поміщений на спеціальний майданчик.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини аварії, триває слідство.

Як повідомлялося, 9 березня вранці на автодорозі Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. У результаті на місці пригоди загинуло троє людей, згодом у лікарні померла ще одна.