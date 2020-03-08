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    У столичній маршрутці на повному ходу відвалилося колесо

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    Інцидент стався в неділю, 8 березня, на вулиці Щербаківській в Шевченківському районі столиці - У столичній маршрутці на повному ходу відвалилося колесо
    Інцидент стався в неділю, 8 березня, на вулиці Щербаківській в Шевченківському районі столиці
    Фото: Київ Оперативний

    Спочатку водій не помітив втрати колеса, і маршрутка продовжила рух на трьох колесах

    У Києві в маршрутки на повному ходу відвалилося заднє колесо. Відео інциденту з'явилося в спільноті «Київ Оперативний» у Facebook.

    Інцидент стався в неділю, 8 березня, на вулиці Щербаківській в Шевченківському районі столиці.

    На запису видно, що спочатку водій не помітив втрати колеса, і маршрутка продовжила рух на трьох колесах.

    Зупинити маршрутку водієві вдалося перед пішохідним переходом. При цьому він ледь не зачепив легковий автомобіль, який зупинився попереду.

    Свідки зазначають, що громадський транспорт з людьми все ж не перекинувся.

    До слова, напередодні у Подільському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль вилетів на тротуар, перекинувся та врізався у електроопору.

    Нагадаємо, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

    Як повідомлялося, у Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець.

    ДТП Київ громадський транспорт водій
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