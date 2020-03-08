У столичній маршрутці на повному ходу відвалилося колесо
Спочатку водій не помітив втрати колеса, і маршрутка продовжила рух на трьох колесах
У Києві в маршрутки на повному ходу відвалилося заднє колесо. Відео інциденту з'явилося в спільноті «Київ Оперативний» у Facebook.
Інцидент стався в неділю, 8 березня, на вулиці Щербаківській в Шевченківському районі столиці.
На запису видно, що спочатку водій не помітив втрати колеса, і маршрутка продовжила рух на трьох колесах.
Зупинити маршрутку водієві вдалося перед пішохідним переходом. При цьому він ледь не зачепив легковий автомобіль, який зупинився попереду.
Свідки зазначають, що громадський транспорт з людьми все ж не перекинувся.
До слова, напередодні у Подільському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль вилетів на тротуар, перекинувся та врізався у електроопору.
Нагадаємо, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.
Як повідомлялося, у Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець.