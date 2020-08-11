Вночі у Києві вщент згоріла Tesla (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В автомобілі Tesla вогнем знищено салон, багажний відсік, задні колеса Фото: dtp.kiev.ua

Від високої температури частково пошкоджені поруч припарковані автомобілі Honda та Mazda

У ніч на вівторок, 11 серпня, столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, о 02:41 до оперативно-координаційного центру надійшла інформація, що у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Юності, 8/2 у Дніпровському районі столиці загорівся автомобіль. До місця виклику було направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в електромобілі Tesla Model S.

О 03:23 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє та переднє скло, задні та передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

Від високої температури частково пошкоджено лакофарбове покриття поруч припаркованих автомобілів Honda та Mazda.

Другий подібний виклик надійшов о 03:17. У дворі біля 25-поверхового житлового будинку на вул. Ірпінській, 69-Б у Святошинському районі столиці горів автомобіль.

До місця виклику було направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі Skoda Octavia. Займання було ліквідовано о 03:43.

Внаслідок пожежі в автомобілі Skoda Octavia багажний відсік та салон вигоріли повністю, пошкоджені задні колеса, задні фари та лакофарбове покриття. В поруч припаркованих автомобілях Toyota Camry та Ford Kuga частково пошкоджено лакофарбове покриття.

Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюються правоохоронними органами.

Жертв та постраждалих немає