В адмінбудівлі заводу «Електронмаш» сталася пожежа (фото)



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Горіння виникло у вентиляційній шахті будівлі Фото: ДСНС

Над ліквідацією пожежі працювали 46 рятувальників

У суботу, 8 серпня, вночі сталася пожежа в адміністративній будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Велика Кільцева. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 23:39.

По прибуттю до місця виклику розвідка встановила, що відбувається горіння вентиляційної шахти 15-поверхової адміністративної будівлі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 01:20 і повністю ліквідовано о 02:45.

До гасіння пожежі залучалось 11 одиниць техніки, 2 одиниці автодрабин та 46 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих та потерпілих не виявлено.

Причини виникнення пожежі та завдані збитки встановлюються.