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    В адмінбудівлі заводу «Електронмаш» сталася пожежа (фото)

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    Горіння виникло у вентиляційній шахті будівлі - В адмінбудівлі заводу «Електронмаш» сталася пожежа (фото)
    Горіння виникло у вентиляційній шахті будівлі
    Фото: ДСНС

    Над ліквідацією пожежі працювали 46 рятувальників

    У суботу, 8 серпня, вночі сталася пожежа в адміністративній будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Велика Кільцева. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 23:39.

    По прибуттю до місця виклику розвідка встановила, що відбувається горіння вентиляційної шахти 15-поверхової адміністративної будівлі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 01:20 і повністю ліквідовано о 02:45.

    До гасіння пожежі залучалось 11 одиниць техніки, 2 одиниці автодрабин та 46 чоловік особового складу ДСНС.

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    В адмінбудівлі заводу «Електронмаш» сталася пожежа (фото)
    В адмінбудівлі заводу «Електронмаш» сталася пожежа (фото)

    Загиблих та потерпілих не виявлено.

    Причини виникнення пожежі та завдані збитки встановлюються.

    пожежа ДСНС завод Київщина рятувальники
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