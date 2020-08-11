Tesla, що згоріла вночі в Києві, належить Богдану



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Tesla згоріла майже вщент

За словами правоохоронців, машину Андрія Богдана підпалили

Автомобіль Tesla, який у ніч на 11 серпня згорів у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Юності, 8/2 у Дніпровському районі столиці, належить колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Богдану.

Про це Obozrevatel розповіли джерела у правоохоронних органах.

За словами правоохоронців, машину Богдана підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом. Вона і стала джерелом спалаху. Постраждалих в результаті інциденту немає. У той же час автомобіль згорів.

Нагадаємо, пожежа в електромобілі Tesla Model S виникла о 02:41. Силами ДСНС о 03:23 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє та переднє скло, задні та передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

До слова, у червні цього року скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

Як писав «Главком», в автопарку Андрія Богдана, крім Tesla Model S, є ще й Model X, ціни на який навіть у США стартують з $84 500. А за топові версії американці взагалі «вимагають» майже $120 000. Обидва електрокари від Ілона Маска Богдан купив зовсім недавно: Model S – у 2017 році, а Model X – у 2019-му.

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