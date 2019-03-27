Під Києвом вигоріло 2,5 га трав’яного настилу
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Загоряння трав’яного настилу у с. Підгірці
Фото: ДСНС
Пожежа сталася у селі Підгірці
У вівторок, 26 березня, сталося загоряння трав’яного настилу у с. Підгірці Обухівського району. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 13:01.
До місця виклику було терміново направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
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По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі 2,5 га.
Пожежу було локалізовано о 14:22 та повністю ліквідовано о 14:42.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Як повідомлялося, 22 березня сталося загорання житлових будинків у с. Зимовище Іванківського району Київщини. Причина пожежі - випалювання сухої трави.