  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом вигоріло 2,5 га трав’яного настилу

    • Розсилка
    <span lang="UK">Загоряння трав&rsquo;яного настилу у с. Підгірці&nbsp;</span> - Під Києвом вигоріло 2,5 га трав’яного настилу
    Загоряння трав’яного настилу у с. Підгірці 
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у селі Підгірці

    У вівторок, 26 березня, сталося загоряння трав’яного настилу у с. Підгірці Обухівського району. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 13:01.

    До місця виклику було терміново направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Читайте також

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі 2,5 га.

    Пожежу було локалізовано о 14:22 та повністю ліквідовано о 14:42.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом вигоріло 2,5 га трав’яного настилу
    Під Києвом вигоріло 2,5 га трав’яного настилу

    Як повідомлялося, 22 березня сталося загорання житлових будинків у с. Зимовище Іванківського району Київщини. Причина пожежі - випалювання сухої трави.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ