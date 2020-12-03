Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)

Виробництво фальсифікату організував мешканець села Требухів у себе вдома

Київська обласна прокуратура спільно із співробітниками Головного управління ДФС в області в рамках кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів у с. Требухів Броварського району виявили підпільний цех з масового виготовлення фальсифікованого алкоголю.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

З даними слідства, незаконне виробництво підакцизної продукції з метою подальшого збуту організував місцевий житель на подвір’ї власного домоволодіння.

За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено обладнання для виготовлення та розливу алкосурогату, ємності, понад 275 літрів спирту, а також 280 літрів фальсифікату (горілка), який був розлитий у скляну тару та картонні коробки типу «bag-in-box» у кількості 222 штук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.