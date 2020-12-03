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    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)

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    Правоохоронці вилучили&nbsp;280 літрів фальсифікованої горілки - Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Правоохоронці вилучили 280 літрів фальсифікованої горілки
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Виробництво фальсифікату організував мешканець села Требухів у себе вдома

    Київська обласна прокуратура спільно із співробітниками Головного управління ДФС в області в рамках кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів у с. Требухів Броварського району виявили підпільний цех з масового виготовлення фальсифікованого алкоголю.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    З даними слідства, незаконне виробництво підакцизної продукції з метою подальшого збуту організував місцевий житель на подвір’ї власного домоволодіння.

    За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено обладнання для виготовлення та розливу алкосурогату, ємності, понад 275 літрів спирту, а також 280 літрів фальсифікату (горілка), який був розлитий у скляну тару та картонні коробки типу «bag-in-box» у кількості 222 штук.

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    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)
    Під Києвом виявлено підпільний цех із виготовлення алкогольного сурогату (фото)

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Теги: ДФС прокуратура кримінал алкоголь Київщина
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