  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві судитимуть підрядника, який вкрав 250 тис. грн на реконструкції дитсадка

    • Розсилка
    Підрядник вніс завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції дитсадка&nbsp; - У Києві судитимуть підрядника, який вкрав 250 тис. грн на реконструкції дитсадка
    Підрядник вніс завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції дитсадка 
    Фото ілюстративне

    Ексдиректору підрядного підприємства загрожує до восьми років позбавлення волі

    Київська місцева прокуратура №5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексдиректора підрядного підприємства, який, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення документів заволодів майже 250 тис. грн управління освіти Оболонської РДА у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що обвинувачений, обіймаючи посаду директора підрядного підприємства, вніс завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції дитсадка в Оболонському районі столиці.

    Таким чином підрядник заволодів бюджетними коштами на загальну суму майже 250 тис. гривень.

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

    За вчинене ексдиректору загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    До слова, повідомлено про підозру ексдиректору компанії-постачальника у заволодінні майже 9 млн гривень бюджетних коштів під час постачання піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу «Київ-Пасажирський» до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Теги: прокуратура суд кримінал гроші реконструкція дитячий садок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies