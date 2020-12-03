У Києві судитимуть підрядника, який вкрав 250 тис. грн на реконструкції дитсадка

Підрядник вніс завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції дитсадка

Ексдиректору підрядного підприємства загрожує до восьми років позбавлення волі

Київська місцева прокуратура №5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексдиректора підрядного підприємства, який, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення документів заволодів майже 250 тис. грн управління освіти Оболонської РДА у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що обвинувачений, обіймаючи посаду директора підрядного підприємства, вніс завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції дитсадка в Оболонському районі столиці.

Таким чином підрядник заволодів бюджетними коштами на загальну суму майже 250 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене ексдиректору загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, повідомлено про підозру ексдиректору компанії-постачальника у заволодінні майже 9 млн гривень бюджетних коштів під час постачання піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу «Київ-Пасажирський» до міжнародного аеропорту «Бориспіль».