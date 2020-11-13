Спиртзавод на Тернопільщині продали за рекордні 120 мільйонів

Це сьомий спиртзавод, який отримав приватного інвестора.

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівський спиртзавод в Тернопільській області за 120 млн гривень. Це рекордна сума, виручена за підприємство цієї галузі.

Про це повідомляє ФДМ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що за об’єкт приватизації на торгах змагалися дві компанії. Стартова ціна зросла з 54,7 млн грн до 120 млн грн. Це сьомий спиртзавод, який отримав приватного інвестора.

«Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Марилівського МПД вважатиметься офіційно завершеним», — резюмували у ФДМ.

На початку дистопада Фонд держмайна виставив на онлайн-аукціон 10 спиртзаводів.

Дебютний аукціон з приватизації першого об'єкта ДП «Укрспирт» – Немирівського спиртзаводу (Вінницька обл.) відбувся 15 жовтня. Завод був проданий ТОВ «ЛВН Лімітед», акціонерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, що на 5 млн грн вище стартової ціни. Компанія-переможець була єдиною, яка подала заявку на участь в аукціоні.

ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП «Укрспирт» і концерну «Укрспирт».

Крім того, з 1 липня 2020 року набрав чинності закон про демонополізацію спиртової галузі, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, в якості лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.