На Хрещатику на автомобілі звалився дорожній знак (відео)

Дорожній знак відламався та рухнув на автомобілі

Комунальники терміново замінили дорожній знак

18 лютого на вулиці Хрещатик на автомобілі, що стояли перед світлофором, упав дорожній знак, який висів над проїжджою частиною.

Це трапилося навпроти будівлі Київської міської держадміністрації.

Відео моменту падіння знака оприлюднено у соцмережі.

Внаслідок падіння знака пошкодження отримали автомобілі Nissan та Seat.

Центр організації дорожнього руху повідомляє, що його співробітниками була проведена перевірка причин падіння дорожнього знаку 5.16 «Напрямок руху по смугах».

Встановлено, що внаслідок несприятливих погодних умов, зокрема сильного вітру, було пошкоджене кріплення дорожнього знаку, що призвело до його падіння. На даній локації встановлено новий дорожній знак 5.16.

Співробітники Центру організації дорожнього руху розпочали позапланову перевірку всіх дорожніх знаків над проїжджою частиною вулично-дорожньої мережі Києва.

19 лютого вранці на вул. Сім'ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі Києва (місцевість Лукянівка) впав будівельний кран.