Зім'яло наче бляшанки: на Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки

Водій Volvo не дотримався безпечного бокового інтервалу і злетів з проїжджої частини

В аварії ніхто не постраждав

Сьогодні, 19 лютого, на автодорозі М-12 «Стрий – Знам’янка» не розминулися дві вантажівки поблизу села Кам'янки Тернопільської області. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Тернопільської області у Facebook.

«На місце події, інспектори побачили два великовантажні транспортні засоби Volvo та Iveco зі значними механічними пошкодженнями. Як з'ясували поліцейські, водій Volvo не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та під час об'їзду перешкоди, а саме припаркованого транспортного засобу Iveco, не дотримався безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого злетів з проїжджої частини», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили представники поліції, в автопригоді, ніхто не постраждав. На 56-річного водія Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у Харківській області аварія сталася з рейсовим автобусом сполученням Харків-Люботин. В результаті ДТП постраждали 10 осіб

Водій автобуса Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся.

Зазначено, що інцидент стався 17 лютого о 6:23 ранку в районі 463 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, яка проходить через смт Новий Коротич Харківського району.

Усі обставини аварії встановлюють співробітники поліції.