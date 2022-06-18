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  4. Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)
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    Новини

    Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)

    На автомобілі лишилися великі вм'ятини від зіткнення - Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)
    На автомобілі лишилися великі вм'ятини від зіткнення
    фото: Нацполіція

    Поліція розслідує ДТП, в якій загинула дитина

    17 червня в селі Велика Димерка Вишгородського району Київщини 29-річний водій Opel збив восьмирічну дівчинку. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція затримала водія та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

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    Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)
    Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)
    Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)
    Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)

    За даним фактом (ч.2 ст. 286 ККУ) правоохоронці слідчого управління Київщини проводять досудове розслідування.

    Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, 14 червня у Забуччі Бучанського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал діти Київщина автомобіль
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    Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)