Під Києвом водій збив на смерть восьмирічну дівчинку (фото)

На автомобілі лишилися великі вм'ятини від зіткнення

Поліція розслідує ДТП, в якій загинула дитина

17 червня в селі Велика Димерка Вишгородського району Київщини 29-річний водій Opel збив восьмирічну дівчинку. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Поліція затримала водія та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом (ч.2 ст. 286 ККУ) правоохоронці слідчого управління Київщини проводять досудове розслідування.

Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 14 червня у Забуччі Бучанського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок.