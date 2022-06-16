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    Події в Україні

    Українські військові потрапили в смертельну аварію на Рівненщині (фото)

    На трасі&nbsp;Київ &ndash; Чоп сталася смертельна ДТП - Українські військові потрапили в смертельну аварію на Рівненщині (фото)
    На трасі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП
    фото: поліція Рівненщини

    У ДТП загинув 22-річний військовослужбовець

    Смертельна аварія сталася в Рівненської області. Легковик з українськими військовими врізався у вантажівку-кран. Про це повідомила пресслужба поліції області.

    Трагічна ДТП сталася 16 червня близько 7:30 біля села Привільне Дубенського району на трасі Київ – Чоп.

    «У ДТП загинув 22-річний військовослужбовець, 21-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Їх деблокували рятувальники з понівеченого легкового автомобіля», – йдеться в повідомленні.

    Через аварію рух авто на трасі було частково ускладнено, тому його регулювали патрульні поліцейські.

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    Українські військові потрапили в смертельну аварію на Рівненщині (фото)
    Українські військові потрапили в смертельну аварію на Рівненщині (фото)
    Українські військові потрапили в смертельну аварію на Рівненщині (фото)

    Раніше у Рівному сталася масштабна аварія на дорозі.

    Нагадаємо, на Київщині Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні. Як повідомлялося, оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна. До слова, в Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини.

    Теги: росія окупанти ДТП війна військові аварія рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові потрапили в смертельну аварію на Рівненщині (фото)