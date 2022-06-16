Українські військові потрапили в смертельну аварію на Рівненщині (фото)

У ДТП загинув 22-річний військовослужбовець

Смертельна аварія сталася в Рівненської області. Легковик з українськими військовими врізався у вантажівку-кран. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Трагічна ДТП сталася 16 червня близько 7:30 біля села Привільне Дубенського району на трасі Київ – Чоп.

«У ДТП загинув 22-річний військовослужбовець, 21-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Їх деблокували рятувальники з понівеченого легкового автомобіля», – йдеться в повідомленні.

Через аварію рух авто на трасі було частково ускладнено, тому його регулювали патрульні поліцейські.

Раніше у Рівному сталася масштабна аварія на дорозі.

Нагадаємо, на Київщині Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні. Як повідомлялося, оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна. До слова, в Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини.