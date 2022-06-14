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  4. Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три вантажівки (фото)
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    Новини

    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три вантажівки (фото)

    Рятувальники визволяли&nbsp;водія МАN, якого затиснуло в кабіні - Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три вантажівки (фото)
    Рятувальники визволяли водія МАN, якого затиснуло в кабіні
    фото: Нацполіція

    Поліція Бучанщини розслідує ДТП

    Сьогодні, 14 червня, у Забуччі Бучанського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними 46-річний водій автомобіля МАN виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, що буксирувала машину МАЗ.

    Водія МАN затисло в кабіні і його в подальшому деблокували рятувальники. Нині чоловіка з ушкодженнями середньої тяжкості доставили до лікарні.

    У результаті ДТП пошкодження отримали усі три вантажівки.

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    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три вантажівки (фото)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три вантажівки (фото)
    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три вантажівки (фото)

    За фактом ДТП поліція розпочала досудове розслідування (ст. 286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати авто на такий же термін.

    Як повідомлялося, 13 червня у с. Кунка Гайсинського району Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса на чеській реєстрації,

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина
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    Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три вантажівки (фото)